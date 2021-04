Monte-Carlo: Djoko et Rafa sont de retour, et ils ont faim

Blessés à l'Open d'Australie, ils étaient néanmoins parvenus à remporter le titre pour l'un, à atteindre les quarts pour l'autre: à Monte-Carlo pour le lancement dimanche de la saison sur terre battue, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont en pleine forme. Inquiétant pour la concurrence.

"Je suis en confiance", prévient Nadal. "J'ai hâte de jouer", avertit Djokovic. Leur dernier affrontement remonte à la finale de Roland-Garros en octobre et l'Espagnol avait donné une leçon au Serbe. En Principauté, en l'absence toujours de Roger Federer, les numéros 1 et 3 mondiaux ne pourront s'affronter qu'en finale.

"C'est une partie de la saison importante pour moi qui débute. Je pense que j'ai bien travaillé pour être prêt. Je suis content de la façon dont je joue et mon corps va bien actuellement", a souligné Nadal dont l'air enjoué et détendu en Principauté contraste avec les traits tirés sous lesquels il avait fait ses dernières apparitions à Melbourne en février.

Blessé au dos en Australie, l'Espagnol n'a plus joué de tournoi depuis. Mais ses dispositions en abordant Monte-Carlo, où il s'est déjà imposé onze fois, ne font que renforcer son statut de favori pour Roland-Garros où il visera en juin un 14e titre pour devenir seul détenteur du record de trophées majeurs (21).

- "Confiance" -

"Honnêtement, je suis en confiance. Je pense que je joue bien, je me suis bien entraîné ces deux derniers jours, ici à Monte-Carlo, avec une bonne intensité et une bonne charge de travail, donc je me sens prêt", a-t-il assuré.

Djokovic, qui n'a plus joué non plus depuis son sacre à Melbourne malgré une déchirure abdominale, est à l'unisson.

"Je me sens physiquement prêt, a affirmé le double vainqueur en Principauté (2013, 2015). Mentalement, le tennis m'a manqué ces deux derniers mois. Alors j'ai hâte de jouer mon premier match." Ce sera mercredi face au jeune prodige italien Jannick Sinner (23e mondial) ou à l'Espagnol Albert Ramos (47e).

Et le fait de ne pas avoir joué depuis l'Open d'Australie ne suffit pas à ébranler la confiance ni de Djokovic, ni de Nadal.

"Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial à faire en matière de préparation pour me sentir au top sur le court", a expliqué Djokovic.

Quant à Nadal, qui affrontera mercredi Adrian Mannarino (35e) ou un qualifié, le mois d'avril est annonciateur d'un festin: les prochaines semaines se profilent des tournois qu'il apprécie particulièrement avec Monte-Carlo (11 titres, record), Barcelone (11, record), Madrid (5, record), Rome (9, record) et Roland-Garros (13, record).

- "Marrant" -

Du coup, insiste-t-il, l'important pour lui est de ne pas se blesser. "Si j'y parviens au cours du mois et demi qui vient, je pense que j'ai des chances de jouer à haut niveau", a-t-il prévenu.

En attendant, ironie des classements, Nadal qui ne compte que deux défaites à Roland-Garros pour cent victoires, est tête de série N.3 à Monte-Carlo, devancé par Daniil Medvedev, actuel numéro deux mondial mais qui n'a pas remporté le moindre match sur la terre battue parisienne en quatre participations.

"C'est marrant", a concédé le Russe.

Si Medvedev n'a pas montré par le passé qu'il pouvait être un danger pour Djokovic et Nadal sur terre, d'autres attendent leur heure. On citera Dominic Thiem, absent à Monte-Carlo mais double finaliste à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, voire les -encore plus- jeunes Felix Auger-Aliassime (qui a intégré dans son staff l'oncle de Nadal, Toni), ainsi que Jannick Sinner et Hubert Hurkacz, récents finaliste et vainqueur du Masters 1000 de Miami... en l'absence des deux ogres.

"Faire des prévisions est toujours amusant, mais à mon avis chaque joueur peut créer la surprise" à Roland-Garros, a estimé Tsitsipas. Lui-même y avait poussé Djokovic au 5e set en demi-finale l'an dernier, avant de s'incliner, et c'est également lui qui a battu Nadal en quarts à Melbourne cette année. Mais à la fin, c'est quand même Djoko ou Rafa qui avait gagné...