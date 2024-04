Monte-Carlo: Djokovic et Sinner en demies dans la douleur, Tsitsipas plus aisément

Sinner a fini par battre Rune (7e) 6-4, 6-7 (6/8), 6-3 en 2h40 et retrouvera Stefanos Tsitsipas (12e), double vainqueur du tournoi en 2021 et 2022 qui a passé plus facilement le cap des quarts en dominant le Russe Karen Khachanov 6-4, 6-2, en demies.

Novak Djokovic a souffert physiquement face à Alex De Minaur, Jannik Sinner a été malmené par Holger Rune (7e), mais les N.1 et N.2 mondiaux se sont néanmoins qualifiés pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, qu'a rejoint plus facilement Stefanos Tsitsipas aux dépens d'Holger Rune, vendredi en Principauté.

Djokovic a pioché physiquement, surtout dans le second set, avant d'éliminer De Minaur 7-5, 6-4 en 2h04 et se qualifier pour les demi-finales, qu'il n'avait plus atteintes depuis son titre en 2015 et où il affrontera le Norvégien Casper Ruud (10e), double finaliste à Roland-Garros en 2022 et 2023, ou le Français Ugo Humbert (15e).

Sinner, battu par Rune l'an dernier en demies, a confirmé qu'il était l'homme en forme de ce début d'année 2024 en signant une 25e victoire en 26 matches.

Mais Rune a bien failli enrayer la machine Sinner. Jusque-là exécuteur froid de ses adversaires avec des coups de fusil en coup droit comme en revers pour conclure des séquences bien construites, Sinner a semblé étonnamment en manque de munitions face à Rune.