Monte-Carlo: Djokovic et Sinner souffrent mais retrouvent les demies

"Aucun de nous deux n'a joué à un bon niveau et ça a tourné à la bataille physique", a souligné le N.1 mondial.

Or, dans cette bataille physique, il a clairement éprouvé des difficultés, montrant ostensiblement à quel point la chaleur lui pesait.

Les statistiques confirment son analyse sur la qualité de la rencontre: Djokovic a commis 26 fautes directes pour 13 points gagnants et De Minaur 28 fautes directes pour 19 points gagnants. Et, dans le second set, sur les dix jeux joués, sept se sont terminés par des breaks: Djokovic a conservé sa mise en jeu deux fois et De Minaur une seule.