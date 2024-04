Monte-Carlo: Djokovic gagne froidement, Medvedev se consume

On ne la lui fait pas deux fois! Un an après avoir perdu en 8e de finale à Monte-Carlo face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic l'a retrouvé au même stade cette année et pris le dessus froidement, contrairement à Daniil Medvedev qui s'est consumé psychologiquement.

Devant un public comme toujours largement pro-italien sur le court Rainier III, Djokovic s'est défait de Musetti (24e mondial) 7-5, 6-3.