Monte-Carlo: Ruud bataille mais passe, Zverev pousuit sa route

Finaliste du dernier Roland-Garros et vainqueur la semaine dernière sur la terre d'Estoril, pour son dixième titre ATP, Ruud sera opposé à l'Allemand Jan-Lennard Struff (100e) pour une place en quarts.

Le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, a dû batailler 2h15 mercredi pour venir à bout du Néerlandais Botic van de Zandschulp (31e) 7-5, 7-6 (7/1) et se qualifier pour les 1/8 de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Les deux joueurs se sont de nouveau échangé les mises en jeu d'entrée de second set avant que le Néerlandais ne se détache 4-1.

Van de Zandschulp menait 3-1 dans ses confrontations avec Ruud et il lui a proposé une forte opposition sur le fameux court Rainier-III posé au bord de la Méditerranée.

Mais le finaliste du dernier US Open est revenu à 4-4 et a semblé devoir plier la partie en réussissant un break blanc pour mener 6-5 et servir pour le match.

Van de Zandschulp a toutefois décroché le droit de disputer un tie-break mais s'est rapidement retrouvé mené 5-0 et n'a pu, cette fois, revenir.

En début de programme, Alexander Zverev, 16e mondial, s'est qualifié plus aisément en battant l'Espagnol Roberto Bautista (29e) 6-4, 6-4.