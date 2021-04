Monte-Carlo: Tsitsipas décroche "la plus belle"

Sans public, sans soleil et sans briller, Stefanos Tsitsipas a décroché dimanche à Monte-Carlo, aux dépens d'Andrey Rublev, son premier titre de la catégorie Masters 1000 et savouré "la plus belle victoire de (sa) vie".

Après avoir perdu en finale des Masters 1000 du Canada en 2018 face à Novak Djokovic et de Madrid en 2019 face à Rafael Nadal, le Grec de 22 ans a cette fois dominé son adversaire 6-3, 6-3 pour soulever le trophée.

Du coup, après les éliminations précoces de Djokovic et Nadal, Tsitsipas a reconnu qu'il "ne voyait plus de raison de ne pas repartir avec le trophée".

"Je trouvais que je le méritais", a-t-il affirmé.

Pourtant, une fois la victoire acquise, tout un tas de sentiments et de souvenirs sont remontés en lui. Et il ne s'en est pas caché.

"Je suis submergé par l'émotion", a-t-il déclaré, après être tombé à genoux sur le court, sous les yeux de sa mère Julia Salnikova qui avait elle-même remporté le tournoi junior filles, en 1981 sous les couleurs de l'URSS. Il y a exactement quarante ans.

- Gravé dans le marbre -

"La première fois que je suis venu dans ce club avec ma mère, j'avais 6 ans et elle m'a montré son nom gravé dans une plaque de marbre. Et je m'étais dit +ouah c'est cool+. Et là, je me suis dit que ce serait super qu'on y soit tous les deux, la mère et le fils. Ca m'a donné énormément de volonté supplémentaire pour faire l'effort supplémentaire afin que mon nom soit gravé avec celui de ma mère", a-t-il expliqué.

Cinquième joueur mondial, il avait bien remporté le Masters de fin d'année en 2019, mais ses quatre autres titres à ce jour étaient des ATP 250 (Stockholm 2018, Marseille et Estoril 2019, Marseille 2020), quand son adversaire du jour (8e mondial à 23 ans) a collectionné les ATP 500 (5) ces derniers mois. Y compris début mars à Hambourg où il avait battu Tsitsipas en demies.

Dimanche pourtant, le premier gros tournoi sur terre battue de la saison a tourné en faveur du Grec dans un match rapidement à sens unique, fade, voire triste. Même le ciel a versé quelques larmes pendant la partie.

"Je suis très triste de ne pas avoir pu mieux jouer en finale, de ne pas avoir pu mieux me battre", a regretté Rublev.

- Jamais inquiété -

"Je suis fatigué après tous ces matches, exténué. Mais ce n'est pas une excuse, il a simplement été meilleur que moi et il n'y a rien à dire", a commenté le Russe qui avait laissé beaucoup de forces en 8es de finale pour éliminer Roberto Bautista (7-6, 5-7, 6-3 en 2h44) puis en quarts pour créer la surprise face à Nadal (6-2, 4-6, 6-2 en 2h32). Au total, il avait joué 2h31 de plus que Tsitsipas en abordant la finale.

Durant ces 71 dernières minutes de compétition en Principauté, le Grec a montré, lui, tout autant d'application au détriment du spectaculaire que depuis le début du tournoi.

Solide (18 fautes directes contre 29 à Rublev et 27 coups gagnants contre 14), il a profité de la perte d'explosivité pour cet ultime match de son adversaire qui jouait sa première finale de Masters 1000.

Ainsi, Tsitsipas n'a jamais été inquiété sur son service (il n'a pas concédé la moindre balle de break) et a saisi chacune des occasions qui se sont offertes à lui de prendre la mise en jeu du Russe.

Malgré cette défaite, Rublev pouvait tirer des raisons d'être satisfait: "Je suis heureux de ma semaine parce que j'ai battu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire", a-t-il notamment souligné.

Et à l'avenir, les duels Tsitsipas-Rublev pour les titres devraient se multiplier. Dans toutes les catégories.