Monte-Carlo: Tsitsipas qualifié pour la finale

Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en éliminant tranquillement Daniel Evans (33e), qui avait battu Novak Djokovic en 8e, 6-2, 6-1 en 1h09.

Le Grec, qui n'a toujours pas cédé la moindre manche du tournoi, affrontera dimanche Andrey Rublev (8e), le tombeur de Rafael Nadal en quarts, ou Casper Ruud (27e) pour succéder à Fabio Fognini au palmarès de l'épreuve monégasque qui ouvre la saison sur terre battue.

Tsitsipas s'est montré beaucoup plus appliqué qu'inspiré face au Britannique dont le jeu n'a pas perturbé son adversaire autant qu'il avait perturbé ses précédents adversaires.

"Le score ne reflète pas la difficulté du match", a tenu à souligner le vainqueur.

Pourtant, il a pris le service d'Evans trois fois dans la première manche, concédant une fois le sien, et encore deux fois dans la seconde. Il n'a concédé qu'une seule balle de break (perdue) et en a lui-même obtenu onze. Et au total, il a remporté 61 points contre 34 pour son adversaire.

Trois fois demi-finaliste en Grand Chelem, vainqueur des Masters de fin d'année en 2019, deux fois finaliste en Masters 1000 (Canada 2018 et Madrid 2019), Tsitsipas a gagné quatre tournois ATP 250 (Stockholm 2018, Marseille et Estoril 2019, Marseille 2020) mais aucun de catégorie plus élevée.

Quant à Evans, il termine brusquement un magnifique parcours en Principauté: lui qui n'avait jusque-là remporté que quatre matchs sur terre de toute sa carrière, en a remporté autant à Monte-Carlo en s'offrant quatre victoires de prestige. Il a ainsi battu Dusan Lajovic, 31e mondial et finaliste de la dernière édition, puis Hubert Hurkacz, 16e et vainqueur du Masters 1000 de Miami au début du mois, puis le N.1 mondial Novak Djokovic et David Goffin, 15e et ancien N.7 mondial.