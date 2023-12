Murray indique que 2024 pourrait être sa dernière année sur le circuit

Il est actuellement 42e joueur mondial après une fin de saison difficile qui ne l'a vu remporter qu'un seul match lors des quatre derniers tournois qu'il a disputés. Il avait déjà envisagé de prendre sa retraite de joueur après une opération à la hanche en 2018.

L'Ecossais a indiqué qu'il pourrait ne pas jouer au-delà de 2024 si la saison à venir se révèle aussi frustrante que la précédente.

"Si je me retrouvais dans une situation telle que celle où je me retrouve à la fin de cette année, je ne continuerais probablement pas", a déclaré l'ancien N.1 mondial (2016) à la BBC. "Mais si physiquement je me sens bien et que mes résultats sont bons et que je joue bien et que c'est amusant, je pourrais continuer à jouer", a-t-il poursuivi.