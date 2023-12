Nadal "se sent bien" mais n'espère "pas grand-chose" avant son retour

Rafael Nadal a déclaré vendredi se "sentir bien" pour son retour à Brisbane, en Australie, après quasiment un an sans compétition, mais il ne s'imagine pas remporter de tournoi dans un futur proche.

L'Espagnol de 37 ans n'a plus joué depuis sa défaite à l'Open d'Australie en janvier 2023, après laquelle il a subi deux opérations de la hanche qui l'ont éloigné des courts pendant un long moment et ont failli provoquer l'arrêt de sa carrière.

"Je me sens bien", a-t-il déclaré. "Je ne vais pas me plaindre, je me sens bien mieux que je n'aurais pu l'espérer il y a un mois, mais selon moi, il est impossible de penser à remporter de tournois aujourd'hui".

Le détenteur de 22 titres du Grand Chelem "n'attend pas grand-chose", a-t-il ajouté, mais espère seulement "pouvoir aller sur le court, (s)e sentir compétitif et donner le meilleur de (s)oi-même".

"Rien n'est impossible, mais pour moi, rien que le fait d'être ici est une victoire".