Naomi Osaka de retour en compétition début janvier en Australie

La Japonaise de 26 ans n'a plus joué depuis le Pan Pacific Open de Tokyo en septembre 2022, confrontée notamment à des soucis de santé mentale.

Le WTA 500 de Brisbane s'étendra du 31 décembre au 7 janvier. Ce rendez-vous est largement utilisé par les joueurs comme une préparation à l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison une semaine plus tard.

"J'apprécie toujours de lancer ma saison à Brisbane et suis impatiente de faire mon retour", a déclaré Naomi Osaka. "Le Brisbane International est un tournoi vraiment super et il me mettra en condition pour un beau retour cet été".

L'ancienne N.1 compte quatre titres du Grand Chelem, deux glanés en Australie (2019, 2021) et deux autres à l'US Open (2018, 2020).