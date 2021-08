Naomi Osaka déclare forfait après son élimination aux Jeux Olympiques

(Belga) Naomi Osaka a déclaré forfait pour le Masters 1000 WTA de Montréal la semaine prochaine, ont annoncé les organisateurs mardi soir.

Après s'être retirée à Roland-Garros et avoir manqué Wimbledon "pour des raisons de santé mentale", la Japonaise, N.2 mondiale, avait repris a compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo. À domicile, elle avait été éliminée en huitièmes de finale par la Tchèque Marketa Vondrousova, future médaillée d'argent. Elle avait reconnu après son élimination que la pression était trop forte pour elle. "Je suis désolée de manquer le tournoi de Montréal cette année", a déclaré Osaka. "Je souhaite le meilleur à tous les fans, au tournoi et aux organisateurs. J'espère vous voir au Canada l'année prochaine." Osaka, 23 ans, ne sera pas la seule grande absente au Canada la semaine prochaine. Iga Swiatek, N.8 mondiale, a aussi déclaré forfait tout comme Sofia Kenin, N.4 mondiale. Swiatak a besoin de souffler après les JO tandis que Kenin est blessée au pied. Le tournoi de Montréal servira de préparation pour l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, qui aura lieu du 30 août au 12 septembre. (Belga)