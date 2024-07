Naomi Osaka éliminée dès le deuxième tour

La Japonaise, quadruple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2018 et 2020, Open d'Australie 2019 et 2021) a peu brillé sur le gazon londonien où elle n'a jamais dépassé le troisième tour en désormais quatre participations.

Emma Navarro participe à son deuxième Wimbledon. Un an après sa défaite au premier tour, elle affrontera au troisième tour la Russe Diana Shnaider (WTA 30), qui a éliminé Sloane Stephens (WTA 50) 6-1, 6-1, pour une place en huitièmes de finale.