Naomi Osaka réussit son retour après plus de deux mois d'absence

(Belga) Grâce à un excellent troisième set, Naomi Osaka a réussi à se qualifier pour le 2e tour du tournoi de tennis WTA 500 de San Jose, mardi en Californie. La Japonaise, ancienne N.1 mondiale aujourd'hui classée 41e, a éliminé la Chinoise de 19 ans Qinweng Zheng, 51e mondiale mais encore 126e le 1er janvier, 6-4, 3-6, 6-1 après 2h02.

Osaka n'avait plus joué en compétition depuis son élimination le 23 mai au premier tour de Roland-Garros où elle s'est blessée au tendon d'Achille. Séparée désormais de son coach belge Wim Fissette, elle est de nouveau accompagnée par son père Leonard François. La Japonaise, qui avait été la dernière relayeuse de la flamme olympique aux JO de Tokyo il y a un an, rencontrera l'Américaine Coco Gauff au deuxième tour de ce tournoi disputé sur ciment et d'une dotation de 757.900 dollars. L'Américaine, 11e au classement WTA et 6e tête de série, a été pour sa part expéditive face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 52) battue 6-1 et 6-0 en 54 minutes. Osaka mène 2-1 dans ses matches face à la finaliste du dernier Roland-Garros. (Belga)