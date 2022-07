Il aurait dû affronter Rafael Nadal en demi-finale: Nick Kyrgios envoie un message à l'Espagnol (photo)

L'Australien Nick Kyrgios, qualifié pour la finale du tournoi de Wimbledon suite au forfait de Rafael Nadal, blessé, pour leur demi-finale, espère que l'Espagnol récupérera bien de sa blessure, écrit-il vendredi sur les réseaux sociaux.

"Joueurs différents, personnalités différentes. J'espère que ta convalescence se passera bien et nous espérons tous te revoir en bonne santé -- à la prochaine fois", a publié Kyrgios sur Instagram.

Kyrgios et Nadal devaient être opposés vendredi en demi-finale du tournoi londonnien mais l'Espagnol, déjà vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, a été contraint de déclarer forfait en raison d'une grosse déchirure abdominale qui ne l'a pas empêchée de remporter son quart de finale contre Taylor Fritz mercredi.

L'Australien de 27 ans affrontera en finale, avec comme atout un jour de repos supplémentaire, et moins de fatigue, le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Serbe Novak Djokovic, déjà six fois victorieux à Wimbledon, et le Britannique Cameron Norrie, héros local de cette édition 2022.