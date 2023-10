Nouvelle demi-finale pour De Loore: "Je parviens à continuer à jouer de manière agressive"

"Les conditions n'étaient pas évidentes, mais je pense avoir disputé un très bon match", a-t-il confié à l'Agence Belga après sa qualification. "Il y avait pas mal de vent et il servait bien, mais j'ai très bien retourné et je me suis aussi montré plus solide dans l'échange. Je suis vraiment content, car je parviens à continuer à jouer de manière agressive. Et je trouve que je gère bien le score et les moments-clés du match. Je regrette évidemment de ne pas avoir pu participer à l'European Open à Anvers, car c'est une belle opportunité pour les joueurs belges de franchir éventuellement un cap, mais il en est ainsi."

Il s'agit de la troisième accession cette année de Joris De Loore dans le dernier carré d'un tournoi Challenger de ce niveau, après ceux de Zug et de Bratislava, où il avait chaque fois atteint la finale. Pour une nouvelle place en finale, le Flandrien se mesurera ce samedi au Français Kyrian Jacquet (ATP 302), 22 ans, issu lui aussi des qualifications, et tombeur 6-0, 4-6, 6-2 de son compatriote Ugo Blanchet (ATP 209), 24 ans.