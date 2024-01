Nouvelle finale d'entrée pour Gillé-Vliegen : "Très bien négocié les moments importants"

Sander Gillé (ATP 25 en double) et Joran Vliegen (ATP 25 en double) avaient le sourire, vendredi, après s'être hissés en finale du tournoi ATP 250 sur dur de Hong Kong, doté de 661.585 dollars. Les Limbourgeois, têtes de série N.1 du tableau, ont battu en demi-finales le Britannique Julian Cash (ATP 47) et l'Américain Robert Galloway (ATP 44) 7-6 (8/6), 7-5 après 1h36 de jeu.

"Ce fut un match difficile", a confié Sander Gillé à l'Agence BELGA après la victoire. "Cash et Galloway sont deux grands serveurs et il n'était donc pas évident de se créer des occasions. Mais nous avons disputé un tie-break très solide. Même scénario dans le deuxième set. Quelques bêtises alternées de sauvetages très spectaculaires nous ont permis d'effacer un break et même d'en forcer un supplémentaire à 6-5 pour l'emporter. Je pense que dans l'ensemble, nous avons été un petit peu meilleurs que nos adversaires. Nous sommes en tout cas très heureux d'être à nouveau en finale dès la première semaine de l'année. Cela nous procure un agréable boost de confiance."

Il s'agira de la 12e finale sur le circuit pour Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, qui avaient déjà commencé l'année 2023 en fanfare en remportant le tournoi ATP 250 de Pune, en Inde. Les finalistes de Roland-Garros tenteront dimanche d'aller chercher un 8e titre ensemble.