Nouvelle finale en M25 pour Blockx: "Je suis très alerte et je me bats sur chaque balle"

"Je suis très content de la manière dont j'ai géré ce match tactiquement", a-t-il confié à l'Agence Belga après sa victoire. "J'avais commencé la rencontre de manière un peu passive, en jouant trop loin de ma ligne de fond, mais j'ai réussi à devenir plus agressif et tirer la couverture à moi en allant chercher les points. Cela fait plaisir d'atteindre une nouvelle finale, mais je suis surtout très heureux du niveau que j'affiche et de voir que les choses travaillées à l'entraînement portent leurs fruits. Je suis très alerte et je me bats sur chaque balle, en essayant de ne rien lâcher, mais lorsque je suis acculé en défense."

Il s'agira de la quatrième finale de l'année sur le circuit ITF pour Blockx. Et pour un deuxième titre, le vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors retrouvera Tibo Colson (ATP 449), 23 ans, tête de série N.5, qui l'avait battu en finale du M25 de Falun, en Suède, le 1er octobre.