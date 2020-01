Nouvelle surprise à l'Open d'Australie: Stefanos Tsitsipas passe à la trappe au 3e tour

Stefanos Tsitsipas, 6e mondial et demi-finaliste en 2019, s'est incliné vendredi au 3e tour de l'Open d'Australie face au Canadien Milos Raonic (35e) 7-5, 6-4, 7-6 (7/2).



Le Grec de 21 ans, vainqueur du Masters à Londres en fin d'année dernière, avait bénéficié du forfait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber (79e) pour rejoindre directement le troisième tour après son succès inaugural contre l'Italien Salvatore Caruso (95e).



Auteur de 19 aces et 55 coups gagnants, Raonic n'a laissé aucune chance à Tsitsipas, qui n'a eu aucune balle de break sur l'ensemble du match.



Le géant canadien, ancien N.3 mondial en 2016, année de sa demi-finale de l'Open d'Australie et de sa finale à Wimbledon, affrontera le Croate Marin Cilic (39e) en 8es de finale.