Novak Djokovic, assommé par une gourde, "va bien" et donne rendez-vous à dimanche

Le N.1 mondial Novak Djokovic, assommé involontairement par la gourde d'un spectateur vendredi en marge du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Rome, va "bien" et sera en mesure de jouer son prochain match dimanche, a-t-il indiqué samedi sur X (anciennement Twitter).

"Merci pour vos messages s'inquiétant pour moi. C'était un accident et je vais bien, je me repose à l'hôtel avec une poche de glace (sur la tête)", a écrit le Serbe dans un message publié dans la nuit de vendredi à samedi. "On se voit dimanche", a-t-il ajouté, en référence à son match du 3e tour prévu contre le Chilien Alejandro Tabilo, 32e mondial.

À l'issue de son entrée en lice dans le tournoi romain, un match facilement remporté face au Français Corentin Moutet 6-3, 6-1, Djokovic, 36 ans, a été victime d'un accident insolite. Alors qu'il signait des autographes à des spectateurs situés en tribunes au-dessus de lui, il a reçu sur la tête une gourde tombée de sac à dos d'un de ces spectateurs.