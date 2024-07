Novak Djokovic cède une manche au 277e mondial mais rejoint le 3e tour

Le Serbe de 37 ans, 2e mondial, (N.2) affrontera l'Australien Alexei Popyrin (ATP 47) vainqueur en cinq sets de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 31/N.30) 3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 pour une place en huitièmes de finale.

Après deux premiers sets peut-être un peu trop tranquilles, Djokovic qui porte toujours une genouillère grise -parce qu'il n'a pas trouvé plus clair pour se conformer à la politique du blanc imposé par le All England Club- a perdu le cours du match et de son jeu.