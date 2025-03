Novak Djokovic chute dès son entrée en lice à Indian Wells: il égale ainsi uns triste statistique

Djokovic conait un début de saison difficile. Il avait dû abandonner en demi-finales de l'Open d'Australie, touché à la cuisse. Puis il avait perdu d'entrée pour sa reprise à Doha en février. "Je n'ai aucune excuse pour cette mauvaise performance", a confié le Serbe en conférence de presse. "C'est juste désagréable d'aussi mal jouer sur le court. Félicitations à mon adversaire. J'ai connu une mauvaise journée au bureau. Je regrette de jouer ainsi vu la qualité de mes entraînements ces temps-ci. La différence entre les autres terrains et le court principal est énorme, la balle y rebondit beaucoup plus, j'ai eu du mal à m'adapter."

Pour la 5ème fois de sa carrière seulement et pour la première fois depuis 2018, le Serbe enchaine ainsi trois défaites consécutives.

Djokovic a "du mal à analyser là maintenant" ses deux éliminations successives dès son entrée en lice. "Je suis déçu d'avoir perdu mais si on prend un peu de recul j'ai connu une carrière incroyable. Quand on est régulier pendant tant d'années, on a des attentes élevées. Les choses ont un peu évolué ces dernières années, j'ai eu du mal à jouer au niveau espéré. De temps à autre je réussis un très bon tournoi, mais la plupart du temps c'est une bataille. Ce n'est pas évident à gérer pour moi. Rien ne vous prépare à cela, en quelque sorte. Il faut le vivre et essayer de faire au mieux."

Van de Zandschulp rencontrera en 16es de finale l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 26), venu à bout 4-6, 7-6 (7/3), 6-1 de l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 109).