Novak Djokovic dans le dernier carré avec le record de demi-finales en Grand Chelem

Novak Djokovic s'est qualifié sans encombres pour les demi-finales de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, mardi à New York. Sur le Court Arthur Ashe, le Serbe, N.2 mondial et tête de série N.2, a écarté l'Américain Taylor Fritz, 9e mondial et tête de série N.9, en trois sets 6-1, 6-4, 6-4 en 2h35 dans le premier quart de finale du simple messieurs.