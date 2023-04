Novak Djokovic écarte Luca Van Assche au 2e tour mais cède une manche

Le numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic a franchie avec succès le deuxième tour (huitièmes de finale) du tournoi ATP 250 de Banja Luka, non sans difficulté. Le Serbe a concédé le premier set au jeune Français, né il y a 18 ans à Woluwé-St-Lambert, Luca Van Assche, 87e mondial, avant d'empocher les deux manches suivantes 6-7 (4/7), 6-3 et 6-2. La rencontre a duré 2h38. Djokovic s'est plaint, à l'issue dumatch, d'avoir dû jouer sur un des courts les plus lents où il lui a été donné de jouer.