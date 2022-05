"J'ai le coeur brisé": Novak Djokovic effondré après la condamnation de son ancien entraîneur

Novak Djokovic a avoué avoir le "coeur brisé" pour son ami proche l'ancien grand champion de tennis Boris Becker. L'Allemand, plus jeune joueur à avoir remporté le tournoi de Wimbledon en 1985 à lâge de 17 ans a été condamné vendredi à deux ans et demi de prison pour faillite frauduleuse par un tribunal londonien.

Le Serbe actuel N.1 mondial s'est exprimé lors d'une conférence de presse en marge du Masters 1000 de Madrid dont il est la tête de série N.1. "C'est un ami, un ami de longue date, un coach pendant trois, quatre ans. Quelqu'un que je considère comme proche dans ma vie, il a beaucoup contribué à ma réussite dans ma carrière. J'ai le cœur brisé. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne veux pas entrer dans les détails du verdict, car je ne suis pas en mesure de le faire, mais en tant qu'ami, je suis très triste pour lui et il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère juste qu'il va traverser cette période qu'il doit passer en prison et que lorsqu'il sortira, il pourra vivre sa vie comme, je ne sais pas si on peut utiliser le mot normal, parce que sa vie est définitivement en train de changer. Pour quiconque va en prison, surtout pour une aussi longue période. Je ne sais donc pas comment les choses vont se passer pour lui. Je prie simplement pour lui. J'espère que les choses iront bien en termes de santé, de santé mentale, parce que ce sera probablement la partie la plus difficile."