Novak Djokovic "enthousiaste" pour son retour aux États-Unis après deux ans d'absence

Novak Djokovic a affiché sa détermination à continuer de gagner avant le Masters 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 6.600.000 dollars, qui débute lundi, pour préparer l'US Open de tennis après deux ans d'absence sur le sol américain faute d'être vacciné contre le coronavirus.

Djokovic disputera à Cincinnati son premier tournoi sur le sol américain de l'US Open 2021 où il avait perdu en finale contre le Russe Daniil Medevdev. "Je suis très enthousiaste à l'idée de revenir dans le pays après deux ans", a confié Djokovic en conférence de presse, se disant "reconnaissant de tout l'amour" qu'il reçoit aux États-Unis.

"Je voulais vraiment revenir à Cincinnati pour bien me préparer", a confié le 'Joker' avant de débuter ce qui sera son seul tournoi avant l'US Open, qui démarre le 28 août. "Je pense que je peux choisir avec une liberté totale où je veux jouer. C'est incroyable qu'après près de 20 ans sur le circuit, j'ai toujours cette flamme intérieure qui me pousse à me battre pour de grands objectifs. Je veux continuer à gagner des tournois", a confié le Serbe.