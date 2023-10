Novak Djokovic et Iga Swiatek en têtes d'affiche de la 2e édition de la United Cup

Outre le Serbe et la Polonaise, ce seront au total 18 pays avec 6 joueurs chacun qui se mesureront les uns aux autres pour le titre. La Pologne, avec Swiatek et Hubert Hurkacz (ATP 11) est 1re tête de série, suivie de la Grèce de Stefanos Tsitsipas (ATP 7) et Maria Sakkari (WTA 6). Les États-Unis, tenants du titre, seront notamment représentés par Jessica Pegula (WTA 4) et Taylor Fritz (ATP 10). La Belgique ne fait pas partie des 16 équipes déjà présentées, tandis que les 2 derniers pays seront révélés le 20 novembre.

Le tournoi, joué sur surface dure et doté de 15 millions de dollars australiens (8,95 millions d'euros) aura lieu entre Perth et Sydney autour du nouvel an. Pour beaucoup de ses participants, il fera office de préparation en vue de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, qui débutera le 15 janvier.