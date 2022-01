L'ancien coach de Djokovic se lâche et recadre son ex-protégé

La situation de Novak Djokovic ne plaît pas à tout le monde. En Serbie, notamment, les critiques envers les autorités australiennes sont parfois très acerbes. Mais d'autres considèrent que le joueur est le seul responsable.

C'est le cas de son ancien entraîneur, Boris Becker, qui n'a pas été tendre avec son ancien protégé. Dans le Daily Mail, l'ancienne star du tennis a fustigé l'idée de Djokovic. "Je suis si proche de lui que je le vois presque comme un membre de la famille, mais dans chaque famille, il y a parfois des désaccords. Je pense qu’il fait une grosse erreur en ne se faisant pas vacciner. Une erreur qui menace le reste de sa carrière et une chance de prouver qu’il est le plus grand joueur de tous les temps. D’autant qu’il n’a jamais vraiment été le garçon le plus populaire de la classe", a-t-il détaillé.

Selon lui, cette situation résume bien la personnalité de Djokovic. "Je pense que Novak a une grande personnalité qui peut être mal comprise. Mais cette force peut aussi être sa faiblesse. La même volonté incroyable avec laquelle je l’ai vu gagner tant de matches peut le rendre vulnérable à cause de son entêtement", a résumé Becker. Djokovic est en rétention dans un hôtel de Melbourne jusqu'à lundi, date de la décision concernant son appel.