Novak Djokovic, le sportif européen de l'année pour les agences de presse

Le numéro 1 mondial de tennis, 36 ans, a devancé le Néerlandais Max Verstappen, champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois de suite et le Suédois Armand Duplantis, détenteur du record du monde à la perche.

C'est le 5e trophée de Novak Djokovic à ce sondage après avoir été plébiscité en 2011, 2015, 2018, 2021 et 2023. Le joueur serbe a terminé l'année en tant que N.1 mondial pour la huitième fois de sa carrière, un record, et est devenu le premier joueur, homme et femmes confondus, à passer un total de 400 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale.