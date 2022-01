Novak Djokovic obtient une dérogation et jouera l'Open d'Australie (photo)

Novak Djokovic va bien disputer l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem qui débutera à Melbourne le 17 janvier. Le numéro 1 mondial a indiqué mardi qu'il se rendait à Melbourne après avoir obtenu une dérogation.

"J'ai passé du très bon temps avec ceux que j'aime durant les vacances et aujourd'hui, je pars pour Down Under (l'Australie) grâce à une dérogation. En avant 2022", a écrit le Serbe sur sa page Instagram pour accompagner une photo de lui à l'aéroport avec un sac de raquettes.

Le doute planait quant à la présence ou non à Melbourne du Serbe, qui refuse de dire s'il a été ou non vacciné contre le coronavirus. Pour être autorisé à rentrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés.

Djokovic avait renoncé à disputer l'ATP Cup, compétition par équipes nationales qui se déroule cette semaine à Sydney. Ayant obtenu le feu vert pour pouvoir se rendre en Australie, il a annoncé mardi son départ pour les antipodes. Novak Djokovic, 34 ans, a remporté à neuf reprises l'Open d'Australie, dont il est triple tenant du titre. Il est en quête d'un 21e titre record en Grand Chelem.

Tennis Australia confirme

La fédération australienne de tennis (Tennis Australia), organisatrice de l'Open d'Australie, a confirmé mardi qu'une "dérogation médicale" avait été octroyée à Novak Djokovic pour qu'il puisse jouer le premier tournoi du Grand Chelem de l'année (17-30 janvier).

"Djokovic a demandé une dérogation médicale qui lui a été octroyée après un examen rigoureux (de sa demande) impliquant deux groupes différents et indépendants d'experts médicaux", indique Tennis Australia dans un communiqué publié quelques minutes après que le N.1 mondial a annoncé son départ pour l'Australie. "Novak Djokovic participera à l'Open d'Australie et il est en route", insiste le communiqué en s'abritant derrière le secret médical pour ne pas dévoiler les raisons de l'octroi de cette dérogation au N.1 mondial, qui briguera un 21e titre record du Grand Chelem et un 10e sacre, record aussi, à Melbourne.

"Des protocoles justes et indépendants ont été mis en place pour évaluer les demandes d'exemptions médicales afin d'assurer un Open d'Australie 2022 sûr et agréable pour chacun", souligne le président de Tennis Australia Craig Tiley dans le communiqué. Novak Djokovic n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal et s'était exprimé contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois malgré la pandémie de Covid-19.