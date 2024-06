Novak Djokovic opéré du ménisque avec succès

"Ces derniers jours, j'ai dû prendre des décisions difficiles après m'être déchiré le ménisque lors de mon dernier match", en huitièmes de finale de Roland-Garros contre l'Argentin Francisco Cerundolo, a expliqué Djokovic. "Je suis encore en train de digérer tout cela, mais je suis heureux de vous annoncer que l'opération s'est bien déroulée."

Djokovic ne donne pas d'indication quant à son retour sur les courts. "Je vais faire de mon mieux pour être en bonne santé et en forme pour revenir sur le court dès que possible. Mon amour pour ce sport est fort et le désir de concourir au plus haut niveau est ce qui me pousse à continuer."