Novak Djokovic passe par le chas de l'aiguille face à Tallon Griekspoor

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a réussi à se qualifier de justesse pour les quarts de finale du Masters 1.000 de Paris, tournoi de tennis joué sur surface dure et doté de 5.779.335 euros, jeudi en France. Le Serbe a été poussé dans ses retranchements par le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 23), qu'il a finalement battu après plus de deux heures et demie de match, 4-6, 7-6 (7/2), 6-4.