Novak Djokovic retrouve la place de N.1 mondial, David Goffin reste dans le top 100

Djokovic a remporté dimanche l'US Open, mettant la main sur le 24e titre de sa carrière en Grand Chelem. Une victoire qui lui permet de dépasser Carlos Alcaraz, tenant du titre et éliminé en demi-finale à New York par le Russe Daniil Medvedev qui reste 3e devant le Danois Holger Rune, 4e.

Derrière, le Grec Stefanos Tsitsipas remonte à la 5e place malgré son élimination au 2e tour à l'US Open. Le Russe Andrey Rublev gagne deux places et se hisse au 6e rang devant l'Italien Jannik Sinner, 7e, et l'Américain Taylor Fritz, 8e. Le Norvégien Casper Ruud, éliminé au 2e tour à New York, perd lui quatre places et glisse en 9e position devant l'Allemand Alexander Zverev qui réintègre le top 10. Demi-finaliste de l'US Open, l'Américain Ben Shelton réalise lui une progression de 28 places et intègre le top 20 en 19e position.