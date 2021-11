Novak Djokovic s'offre un nouveau record en remportant son 37e Masters 1000

(Belga) Novak Djokovic a remporté le tournoi ATP Masters 1000 de Paris, joué sur surface dure et doté de 2.603.700 euros, pour la 6e fois de sa carrière dimanche en France. Le Serbe, N.1 mondial, s'offre un nouveau record en remportant le 37e Masters 1000 de sa carrière, le premier cette saison.

Dans un remake de la finale du dernier US Open, où Medvedev avait privé Djokovic du Grand Chelem, Djokovic a pris sa revanche et s'est imposé en trois sets 4-6, 6-3, 6-3 en 2h12 face à son dauphin au classement mondial, tenant du titre à Paris 'Nole', qui codétient également le record de 20 titres du Grand Chelem avec Roger Federer et Rafael Nadal, profite de son 86e titre sur un total de 123 finales en carrière pour prendre seul le record de trophées en Masters 1000 avec un 37e titre, le 6e dans la capitale française. À Paris, Djokovic a remporté le premier Masters 1000 de sa saison. Medvedev, lauréat de son premier tournoi du Grand Chelem à New York en septembre, disputait la 21e finale de sa carrière. Le Russe a déjà remporté 14 tournois dont quatre Masters 1000: Toronto en août dernier, Paris en 2020, Shangai et Cincinnati en 2019. (Belga)