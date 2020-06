Novak Djokovic testé positif au coronavirus

Le Serbe Novak Djokovic a annoncé mardi avoir été testé positif au coronavirus. "Novak Djokovic a été testé positif au Covid-19", lit-on dans un communiqué de son staff. Le texte ajoute que le joueur serbe ne "ressent aucun symptôme".

Le N.1 mondial du tennis s'ajoute à la liste des joueurs contaminés (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) en marge du tournoi caritatif (Adria Tour) qu'il organisait dans les Balkans. L'épouse de Troicki, l'entraîneur de Dimitrov Kristijan Groh et le préparateur physique Djokovic Marko Paniki ont également contracté le virus.

L'Adria Tour a débuté le 13 juin à Belgrade, la ville natale de Djokovic, et à Zadar (Croatie). L'événement avait attiré des milliers de personnes, sans masque et sans respect de la distanciation sociale. Les joueurs non plus n'avaient pas respecté la distance sociale. Djokovic avait répondu aux critiques sur le peu de distanciation observée en mettant en avant le bilan "plutôt décent" des pays des Balkans dans leur lutte contre le coronavirus.

Djokovic s'explique

"Tout ce que nous avons fait le mois passé, nous l'avons fait avec un cœur pur et des intentions sincères", a expliqué Djokovic. "Notre tournoi voulait unir et partager un message de solidarité et de compassion d'un bout à l'autre de la région. Le Tour a été conçu pour aider les joueurs de tennis établis et en devenir d'Europe du Sud-Est à accéder à un tennis de compétition pendant que les différents tours sont suspendus en raison de la situation du Covid-19", poursuit le joueur.

"Tout est né avec une idée philanthropique, pour reverser les fonds récoltés aux gens dans le besoin, et cela m'a réchauffé le cœur de voir comment tout le monde a répondu à cela. Nous avons organisé le tournoi à un moment où le virus faiblissait, croyant que les conditions pour sa tenue étaient réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent, c'est une nouvelle réalité que nous apprenons encore et à laquelle nous devons faire face. J'espère que les choses s'arrangeront avec le temps afin que nous puissions tous reprendre nos vies comme elles étaient", a-t-il ajouté.

Djokovic se dit "désolé pour chaque cas d'infection". "J'espère que cela ne va pas compliquer la situation sanitaire et que tout le monde se portera bien".

Le joueur restera en quatorzaine et répètera le test dans cinq jours.