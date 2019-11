Novak Djokovic veut terminer l'année N.1 mondial : "ce sera extrêmement difficile"

(Belga) Novak Djokovic est devant une mission difficile. Le Serbe entend terminer l'année 2019 en tant que N.1 mondial du tennis comme il l'a déjà fait en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Actuel N.2 derrière Rafael Nadal, "Djoko" doit pour se faire s'imposer au Masters qui débute à l'O2 Arena de Londres dimanche. Il égalerait ainsi l'Américain Pete Sampras premier joueur à avoir terminé la saison au sommet du classement de l'ATP à six reprises, de 1993 à 1998. Il rejoindrait une autre légende, toujours active, Roger Federer, avec six victoires dans ces "ATP Finals".

"Si j'arrive à terminer numéro 1 en fin d'année, ce sera, bien sûr, fantastique", a déclaré Djokovic. "Je dois continuer à gagner", a poursuivi le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris." Il y a toujours une chance que je gagne tous mes matchs à Londres, que je joue bien. Je l'ai déjà fait dans le passé et j'aime jouer ici. Mais c'est une tâche extrêmement difficile considérant qui seront mes adversaires. Vous jouez contre un joueur du top 10 à chaque match." Djokovic avait été battu en finale l'an dernier par l'Allemand Alexander Zverev. Il jouera cette année dans le groupe Andre Agassi face à Matteo Berrettini, Dominic Thiem et Roger Federer. L'Espagnol compte 640 points d'avance sur le Serbe avant le Masters. Chaque victoire en phase de poule rapporte 200 points, une victoire en demi-finale 400, et celle en finale 500. Il y a donc 1500 points à gagner au maximum. Les adversaires de Nadal dans le groupe Andre Agassi seront Alexander Zverev, le tenant du titre, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Nadal n'a jamais gagné le Masters, le seul grand titre qui manque à son palmarès. Il a joué deux finales en 2010 contre Federer et 2013 contre Djokovic. Il est vrai que l'épreuve se joue en salle et que Nadal n'apprécie pas l'indoor. Sur ses 84 titres ATP en carrière, à peine deux ont été remportés en salle (sur dur à Madrid en 2006 et sur terre battue à Sao Paulo en 2013). Finir l'année N.1 mondial est "l'un des deux plus grands succès qu'on peut avoir dans ce sport avec gagner en Grand Chelem", a souligné le Majorquin qui s'est qualifié pour la 15e année consécutive pour le Masters. "C'est tout en haut de ma liste d'objectif. Mais je dors de la même manière si je suis N.1 ou N.2. Bien sûr, je préfère être N.1". S'il conservait cette place, Nadal rejoindrait Jimmy Connors, Federer et Djokovic avec une 5e année bouclée au sommet du tennis mondial. . (Belga)