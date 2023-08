Onclin au deuxième tour des qualifs : "Je prends beaucoup de plaisir"

"Je pense avoir disputé un bon match", a-t-il confié à Belga. "Je suis très bien entré dans la partie. Je servais bien, je jouais mon jeu, j'étais solide. Ensuite, il s'est mis à mieux jouer et j'ai dû m'accrocher dans le deuxième set. Je suis resté calme, sérieux, je n'ai pas cherché à trop forcer. Et cela a été important. J'ai attendu une baisse de régime de sa part pour repasser devant. À l'arrivée, je suis content de mon niveau de jeu global et de la manière dont je me suis comporté."

C'est la première fois de sa jeune carrière que Gauthier Onclin dispute les qualifications de l'US Open, après avoir déjà participé à celles de Roland Garros et Wimbledon plus tôt cette année. Son prochain adversaire sera le Japonais Sho Shimabukuro (ATP 159), 26 ans, qui a battu 6-3, 6-3 le Britannique Jan Choinski (ATP 126), 27 ans, tête de série n°21.