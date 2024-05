Onclin jusqu'en finale : "Cela fait plaisir après une fin d'année dernière très mauvaise"

"Je pense avoir fait un bon match dans l'ensemble", a confié Onclin. "Le début a été compliqué. Il s'agissait d'une première finale et j'ai rencontré quelques difficultés à me libérer. Mais, je me suis bien repris. Mon service a été un peu défaillant (7 doubles fautes, ndlr), mais j'ai fait ce que je devais. Je me suis bien arraché. Gagner un titre n'est jamais facile Je suis revenu de 5-2 dans le troisième set, mais il a disputé un super tie-break. Il a très bien servi, au contraire de moi. C'est ce qui a fait la différence. Il est allé chercher la victoire. À l'arrivée, le meilleur a gagné".

Gauthier Onclin disputait dans la capitale tchèque la première finale de sa carrière sur le circuit Challenger, après avoir déjà été demi-finaliste à Louvain-La-Neuve en janvier 2023. Il compte à son palmarès 10 titres en tournois ITF en simple et 3 en double.