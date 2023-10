Ons Jabeur déclare forfait pour les quarts à Zhengzhou à deux semaines du Masters

Plus tôt dans la journée, la triple finaliste en Grand Chelem avait joué avec le genou droit bandé face à l'Italienne Lucia Bronzetti (63e) et avait eu besoin de cinq balles de match pour s'imposer 6-3, 7-6 (7/5).

"Je suis vraiment désolée de devoir me retirer parce que mon genou ne se sent pas très bien. Je veux juste dire que j'ai adoré mon séjour à Zhengzhou et que j'espère pouvoir revenir l'année prochaine", a déclaré Jabeur, désormais engagée dans une course contre la montre pour se rétablir avant le Masters, prévu du 29 octobre au 5 novembre à Cancun au Mexique.