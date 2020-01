Open d'Australie: 1er tour piège pour Djokovic et Medvedev

Novak Djokovic et Daniil Medvedev auront des entrées en matière relevées au premier tour de l'Open d'Australie respectivement face à Jan-Lennard Struff et Frances Tiafoe, selon le tirage au sort effectué jeudi à Melbourne.

Dans le tableau féminin, Serena Williams (9e) débutera la quête de son 24e titre du grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court, face à la Russe Anastasia Potapova (90e).

Le Serbe, 2e mondial, débutera la défense de son titre et la conquête d'un 8e trophée à Melbourne face au 37e mondial qui est toujours difficile à jouer.

Le Russe, 4e mondial après avoir marqué la seconde moitié de la saison 2019 avec notamment une finale mémorable contre Rafael Nadal à l'US Open, affrontera pour commencer le 49e mondial qui avait atteint les quarts à Melbourne l'an dernier.

Premier tour plus facile pour Nadal, N.1 mondial, qui affrontera le Bolivien Hugo Dellien (72e).

Roger Federer (3e) sera opposé à l'Américain Steve Johnson (84e).

Le Suisse retrouvera théoriquement Djokovic en demi-finales, tandis que dans le haut du tableau Nadal devrait affronter Medvedev dans le dernier carré.

Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka (3e mondiale) affrontera pour commencer la Tchèque Marie Bouzkova (57e), tandis que la N.2 mondiale Karoina Pliskova sera opposée à la Française Kristina Mladenovic (39e) pour éventuellement retrouver en demies la Roumaine Simona Halep (4e) qui débute face à l'Américaine Jennifer Brady (49e).

Dans le haut du tableau, Osaka devrait théoriquement affronter dans le dernier carré la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty qui devra écarter pour commencer l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (120e).

Le premier tour du tableau féminin sera marqué par un duel entre les Américaines Venus Williams (55e à 39 ans) et Coco Gauff (69e à 15 ans), dans un remake du premier tour de Wimbledon l'an dernier qui avait vu la plus jeune battre l'aînée et se faire ainsi un nom.