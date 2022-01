Open d'Australie: Alexander Zverev éliminé par Denis Shapovalov en 8es de finale

Le Canadien Denis Shapovalov vainqueur de l'Allemand Alexander Zverev en 8es de finale de l'Open d'Australie à Melbourne le 23 janvierMartin KEEP

L'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial et candidat au titre, a été éliminé dès les 8es de finale de l'Open d'Australie par le Canadien Denis Shapovalov (14e) 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 dimanche.

"J'ai joué intelligemment, le match a tourné à mon avantage assez rapidement, puis j'ai un peu perdu le contrôle de la partie. Mais j'ai su me battre pour reprendre le dessus", a commenté le Canadien de 22 ans.

Demi-finaliste du dernier Wimbledon (son meilleur résultat en Majeur à ce jour), Shapovalov n'avait jamais passé le 3e tour à Melbourne. Cette année, il affrontera l'Espagnol Rafael Nadal (5e) pour une place en demies.

si le Canadien s'attend logiquement à un match difficile contre Nadal mardi, l'Espagnol se méfie également de lui: "c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et, quand il joue bien, il est difficile à arrêter", a commenté dimanche l'homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Contre Zverev, qui est le premier à ne pas lui avoir pris au moins un set depuis le début du tournoi, le Canadien a joué avec succès son tennis spectaculaire (35 coups gagnants et 37 fautes directes).

"C'est toujours mieux de gagner en trois sets, mais je dois avouer que c'est le match que je m'attendais le moins à finir en trois sets", a-t-il reconnu.

Au premier tour, il avait battu le Serbe Laslo Djere en quatre sets et 3h23, puis il avait écarté le Sud-Coréen Soonwoo Kwon en cinq sets et 4h25, avant de battre l'Américain Reilly Opelka en quatre sets et 3h02. Zverev, lui, a cédé en 2h21.

L'Allemand avait atteint les demi-finales à Melbourne en 2020 puis les quarts l'an dernier.