Open d'Australie - Alison Van Uytvanck positive au coronavirus, son retour en Belgique retardé

(Belga) Alison Van Uytvanck a dû retarder son départ d'Australie. La 55e joueuse mondiale a en effet été testée positive au coronavirus avant son voyage retour vers la Belgique. "Je suis désormais en quarantaine et je me plie à toutes les exigences. J'ai des symptômes modérés, j'ai hâte de revenir plus forte", a écrit la N.2 belge sur Instagram.

Van Uytvanck a été battue au 2e tour du simple de l'Open d'Australie par la Chinoise Qiang Wang (WTA 110) et au 1er tour du double, où elle était associée à la Danoise Clara Tauson. Pour rejoindre la Belgique, elle devait présenter un test PCR mais celui-ci s'est révélé positif. (Belga)