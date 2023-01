Open d'Australie : Daniil Medvedev se qualifie sans encombre pour le 2e tour

(Belga) Daniil Medvedev s'est qualifié sans problème pour le deuxième tour de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem, lundi à Melbourne.

Sur la Rod Laver Arena, le joueur russe, 8e mondial et tête de série N.7, s'est imposé en trois sets 6-0, 6-1, 6-2 face à l'Américain Marcos Giron, 56e mondial, au bout d'un match d'une heure et 36 minutes. Au deuxième tour, Medvedev, finaliste en 2021 et 2022 à Melbourne, affrontera l'Australien John Millman, 140e mondial et bénéficiaire d'une invitation, qui a battu en cinq sets le Suisse Marc-Andrea Huesler 6-7 (8/10), 7-5, 6-7 (2/7), 6-2, 6-3. Le Canadien Felix Auger-Aliassime, 7e mondial et tête de série N.6, a lui dû batailler pendant 3 heures et 59 minutes pour venir à bout de son compatriote Vasek Pospisil (ATP 99) en quatre sets 1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3. Au deuxième tour, Auger-Aliassime affrontera le Slovaque Alex Molcan (ATP 53) qui a éliminé le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur à Melbourne en 2014 et désormais 139e mondial, avec une victoire en cinq sets 6-7 (3/7), 6-3, 1-6, 7-6 (7/2), 6-4. (Belga)