Open d'Australie - Elise Mertens débute en double dames, Zimmermann, Minnen et Flipkens jouent aussi vendredi

Avec deux jours de retard, en raison de la pluie, Elise Mertens (WTA 5 en double) va jouer son premier tour du double dames en compagnie de l'Australienne Storm Hunter (WTA 12), vendredi à l'Open d'Australie de tennis. Le duo classé 4e tête de série jouera le 2e match dans la John Cain Arena face aux Russes Veronika Kudermetova (WTA 3) et Ludmila Samsonova (WTA 199).

Kirsten Flipkens (WTA 30) et l'Allemande Laura Siegemund (WTA 24), qui forment la 13e tête de série, auront elles aussi des Russes face à elles dans leur rencontre du premier tour : Anastasa Potapova (WTA 41) et Yana Sizikova (WTA 49). Le match est programmé en deuxième sur le court 7. Flipkens reviendra ensuite en 5e match sur le court 8 avec le Français Edouard Roger-Vasselin disputer son premier tour du mixte face à l'Américaine Taylor Townsend et au Britannique Jamie Murray. Greet Minnen (WTA 74) et la Hongroise Anna Bondar (WTA 50) joueront elles leur 2e tour en double dames face à la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 88) et la Roumaine Monica Niculescu (WTA 53) en 2e match sur le court 17. Kimberley Zimmermann, qualifiée jeudi pour le 2e tour du double dames, est aussi inscrite dans le double mixte. Elle joue en compagnie de l'Allemand Tim Muetz et abordera le tableau face aux invités australiens Lizette Cabrera et John-Patrick Smith en 4e match sur le court 3.