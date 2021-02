Open d'Australie - Finaliste en 2020, Dominique Thiem battu en huitièmes de finale par Grigor Dimitrov

(Belga) Nouvelle surprise dimanche dans le tableau du simple messieurs de l'Open d'Australie de tennis. Dominic Thiem, 3e joueur mondial et finaliste de la précédente édition a été battu en huitièmes de finale et sans appel 6-4, 6-4, 6-0 par le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21/N.18) en à peine 2 heures et 1 minute.

Le lauréat du dernier US Open, s'était incliné en 2020 en finale à Melbourne en cinq sets face à Novak Djokovic. Thiem avait auparavant battu notamment Rafael Nadal en quarts de finale. Grigor Dimitrov, 29 ans, jouera son 4e quarts de finale à l'Open d'Australie après 2014, 2017 et 2018. En 2017, il a même atteint les demi-finales (après avoir gagné en quart de finale contre David Goffin) où il a résisté cinq manches avant de s'incliner face à Nadal. Le vainqueur du Masters 2017 (face à Goffin en finale) jouera sa place en demi-finale contre l'autre surprise de la journée : Aslan Karatsev (ATP 114). Le Russe, issu des qualifications, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 19) en cinq sets, après avoir été mené deux sets à rien. Karatsev est entré à 27 ans dans son premier tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.