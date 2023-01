Open d'Australie - Greet Minnen se hisse au 2e tour du double

(Belga) Greet Minnen (WTA 74 en double) et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 50 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour du double de l'Open d'Australie de tennis, jeudi, à Melbourne. La paire belgo-hongroise a battu 6-4, 6-1, le duo, tête de série N.14, composé de la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 32) et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 31 en double) après 1 heure et 16 minutes de jeu.

Minnen se hisse pour la deuxième fois, en trois participations, au deuxième tour de l'Open d'Australie. Avec Bondar elle y affrontera la paire formée par la Suissesse Viktorija Golubic et la Roumaine Monica Niculescu. Minnen n'avait pas réussi à s'extraire des qualifications du simple dames. (Belga)