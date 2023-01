Open d'Australie - "Je suis inquiet", reconnaît Djokovic, qualifié pour le 3e tour, à propos de sa blessure

(Belga) Novak Djokovic a reconnu jeudi soir après s'être qualifié dans la douleur pour le troisième tour de l'Open d'Australie être "inquiet" au sujet de l'évolution de sa blessure à la cuisse gauche.

"Je suis inquiet et j'ai des raisons de l'être", a déclaré Djokovic, qui espère néanmoins égaler à Melbourne le record de 22 titres du Grand Chelem de son grand rival Rafael Nadal, éliminé la veille, également blessé. "La situation concernant ma blessure n'est pas idéale, mais je ne veux pas entrer dans les détails", a-t-il ajouté après avoir éliminé le Français Enzo Couacaud (191e mondial) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0. "Je dois accepter. Mon équipe fait tout pour que je puisse jouer tous les matchs", a-t-il assuré. Jouant depuis le premier tour avec un énorme bandage autour de la cuisse, il avait indiqué être handicapé par cette blessure depuis une dizaine de jours maintenant, mais sans jamais en préciser la nature. "Au moins, l'avantage des tournois du Grand Chelem est d'avoir un jour de repos entre deux matchs. Je ne m'entraîne pas durant les jours de repos", a-t-il souligné. Djokovic a rappelé qu'en 2021, il s'était fait une déchirure abdominale au troisième tour contre Taylor Fritz mais qu'il avait tenu jusqu'au bout et remporté le tournoi pour la neuvième fois. "Cette fois, c'est différent et je ne sais pas ce qui se passera", a-t-il indiqué. L'an dernier, il n'avait pu disputer l'épreuve après avoir été expulsé d'Australie peu avant le début du tournoi pour défaut de vaccin anticovid. (Belga)