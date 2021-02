Open d'Australie - Kirsten Flipkens éliminée en double au deuxième tour

(Belga) Associée à la Slovène Andreja Klepac, Kirsten Flipkens a été éliminée au deuxième tour du double à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, samedi à Melbourne.

Kirsten Flipkens et Andreja Klepac (N.14) ont été battue par l'Espagnole Aliona Bolsova et l'Italienne Jasmine Paolini en 3 sets - 7-6, 3-6, 7-5 - après avoir eu pourtant trois balles de match. Elise Mertens et Aryna Sabalenka (N.2) sont aussi toujours en lice. Elles doivent affronter en huitièmes de finale soit l'Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, soit les Ukrainiennes Kateryna Bondarenko et Nadiia Kichenok. Pour la première fois depuis le début du tournoi lundi, les matches se jouent à huis clos, après que l'état de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a déclaré un nouveau confinement de cinq jours.