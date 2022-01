Open d'Australie - Kirsten Flipkens passe le cap du premier tour en double

(Belga) Associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, Kirsten Flipkens a passé le cap du premier tour du double à l'Open d'Australie de tennis jeudi à Melbourne.

La paire hispano-belge s'est imposée face à la Belge Maryna Zanevska et l'Allemande Julia Lohoff, en 2 sets: 7-5, 6-4 et 1 heure 41 minutes de jeu. Au deuxième tour, Kirsten Flipkens et Sara Sorribes Tormo seront opposées à la paire 6e tête de série formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos. Ironie du tirage au sort, Kirsten Flipkens avait été sortie au premier tour en simple par Sara Sorribes Tormo, sa partenaire de double. Maryna Zanevska avait de son côté déclaré forfait pour son 2e tour mercredi en raison d'une blessure au mollet, mais elle a pu se rétablir pour jouer le double jeudi. (Belga)