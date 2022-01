Open d'Australie - L'Australie annule le visa de Novak Djokovic

(Belga) La demande d'entrée de Novak Djokovic en Australie a été rejetée selon l'AFP confirmant l'information relayée quelques instants plus tôt par plusieurs médias australiens et la BBC. Le numéro un mondial devrait être contraint de quitter le territoire dès jeudi, après avoir passé la nuit à l'aéroport de Melbourne. Ses avocats devraient cependant tenter un appel de la décision.

Le Serbe n'aurait pas fourni les justifications demandées et son visa a dès lors été annulé. Une information confirmée par le ministre de la santé australien. Greg Hunt a expliqué à Channel Seven que "Mr Djokovic n'a pas pu fournir les preuves justificatives appropriées pour son entrée en Australie et son visa a dès lors été annulé." Novak Djokovic s'était vu accorder mardi une dérogation médicale par l'Etat fédéral australien afin de pouvoir disputer l'Open d'Australie, mais il est resté bloqué à l'aéroport de Melbourne mercredi à cause d'un problème de visa. Selon la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie, qui avait pris l'avion mardi en direction de Melbourne après avoir annoncé l'obtention de cette dérogation, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour le type de visa demandé, mais il semble surtout que les justificatifs demandés ne satisfassent pas les autorités locales. Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, lorsqu'il a été constaté que l'équipe de Djokovic avait demandé "le mauvais type de visa", avait indiqué The Age. Djokovic cherchait à entrer dans le pays avec un visa de travail qui "nécessitait l'accord du gouvernement victorien", selon le quotidien The Australian. Jaala Pulford, ministre de l'Etat de Victoria, a déclaré mercredi après-midi dans un tweet que son Etat avait refusé de soutenir cette demande. Mardi, le Serbe avait annoncé, tout sourire, son départ pour Melbourne en vue de disputer l'Open d'Australie, qui débute le 17 janvier, grâce à l'obtention d'une dérogation. Ce qu'a rapidement confirmé la Fédération australienne (TA). L'octroi de cette exemption médicale, dont les raisons n'ont pas été expliquées, a provoqué de vives critiques en Australie, dans les médias, le monde politique et le milieu sportif. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi qu'il exigerait de Djokovic la preuve que la "dérogation médicale" dont il a bénéficié pour participer à l'Open d'Australie était justifiée, faute de quoi il serait renvoyé "chez lui par le premier avion". Le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley a lui aussi exhorté Novak Djokovic a dévoiler la raison de sa dérogation. Depuis des mois, "Nole" laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie et pouvoir disputer le tournoi.