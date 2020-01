Open d'Australie - Le duo Sander Gillé et Joran Vliegen éliminé

(Belga) Joran Vliegen et Sander Gillé n'ont pas réussi samedi à se qualifier pour les 8e de finale de l'Open d'Australie. Le duo s'est incliné face à l'Italien Simone Bolello et au Français Benoit Paire, 7-6 (8/6), 4-6 et 6-3, en 2h21.

L'an dernier, Gillé et Vliegen avaient également atteint le 2e tour de Wimbledon. A l'US Open, le duo avait par contre été éliminé au premier tour. Vliegen s'était quant à lui qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros l'année dernière, mais aux côtés du Kazakh Michail Kukushkin. (Belga)